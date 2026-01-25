Keine Verletzten
Anrainerin schlug Alarm: Müllcontainerbrand sorgte für Feuerwehreinsatz in Mötz
Mötz – In der Nacht auf Sonntag ist es in Mötz zu einem Müllcontainerbrand gekommen. Eine Anrainerin hatte gegen 3.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mötz konnte den Brand rasch löschen. Der Müllcontainer brannte jedoch vollständig aus, Personen wurden bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt.
Als wahrscheinliche Ursache für das Feuer dürfte das Entsorgen von noch heißer Asche in Frage kommen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)