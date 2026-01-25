Anrainerin schlug Alarm: Müllcontainerbrand sorgte für Feuerwehreinsatz in Mötz

Mötz – In der Nacht auf Sonntag ist es in Mötz zu einem Müllcontainerbrand gekommen. Eine Anrainerin hatte gegen 3.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Mötz konnte den Brand rasch löschen. Der Müllcontainer brannte jedoch vollständig aus, Personen wurden bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt.