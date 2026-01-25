Streit zwischen Fußballvereinen in Jerzens eskalierte: 23-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Eine Schlägerei zwischen zwei Fußballmannschaften hat am Samstagabend in Jerzens einen Schwerverletzten gefordert. Ein 23-Jähriger wurde bewusstlos geschlagen und musste zur Intensivbehandlung in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Jerzens – Eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern zweier Fußballvereine aus Tirol und Deutschland ist am Samstagabend auf einem Parkplatz in Jerzens eskaliert und endete in einer Massenschlägerei. Ein 23-jähriger Österreicher wurde dabei schwer verletzt.

Bereits beim Verlassen eines Lokals war es gegen 20.40 Uhr laut Polizei zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen. Ein Wortgefecht zwischen zwei alkoholisierten Mitgliedern artete in Handgreiflichkeiten aus, die sich dann zu tumultartigen Szenen ausweiteten. Die Situation geriet laut Polizei völlig außer Kontrolle, als sich eine dritte Person einmischte und einen Kontrahenten von seinem Kollegen wegstieß. Laut Beamten waren rund zehn bis 15 Personen an der Massenschlägerei beteiligt.

Rettung umgehend alarmiert

Die Situation eskalierte schließlich, als ein bisher unbekannter Teilnehmer einen 23-jährigen Österreicher mit einem Faustschlag zu Boden streckte. Der Mann prallte mit dem Kopf auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein. Anwesende leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung.