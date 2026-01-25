ÖSV-Adler erobern Team-Silber bei Skiflug-WM, Ski von Prevc machte sich selbstständig

Oberstdorf - Die ÖSV-Skispringer haben den ersten Skiflug-WM-Teamtitel seit 2012 erneut verpasst und wie 2024 am Kulm Silber geholt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl mussten sich am Sonntag in Oberstdorf um 9,6 Punkte Japan geschlagen geben.