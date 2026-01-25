Superstar mit irrer Szene
ÖSV-Adler erobern Team-Silber bei Skiflug-WM, Ski von Prevc machte sich selbstständig
Der Ski von Prevc flog alleine über die Schanze.
© Screenshot/ORF
Oberstdorf - Die ÖSV-Skispringer haben den ersten Skiflug-WM-Teamtitel seit 2012 erneut verpasst und wie 2024 am Kulm Silber geholt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl mussten sich am Sonntag in Oberstdorf um 9,6 Punkte Japan geschlagen geben.
Bronze ging 85,9 Zähler zurück an Norwegen. Titelverteidiger Slowenien fiel nach einen kuriosen Zwischenfall um den überlegenen Einzelweltmeister Domen Prevc im ersten Durchgang chancenlos zurück und wurde Sechster.