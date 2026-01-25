Abend auf der Hungerburg
Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner: Erinnerung an zwei kaum bekannte Tiroler NS-Opfer
Zum Programm des Gedenkabends in der Theresienkirche zählt neben Impulsvorträgen und einem Kurzfilm auch ein „Vertontes Dokument“.
© Michael Domanig
Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus rückt ein Abend auf der Hungerburg zwei weitgehend unbekannte Tiroler NS-Opfer in den Fokus: eine Frau, die überlebte, und einen Mann, der im KZ starb. In Innsbruck finden außerdem ein offizieller Gedenkakt und ein spezieller Stadtrundgang statt.