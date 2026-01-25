Motorrad geriet auf Schneefahrbahn in Dölsach ins Schleudern: Lenker stürzte über Abhang

Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen geriet am Sonntag ein Motorrad ins Schleudern. Der Lenker und sein Beifahrer hatten Glück im Unglück.

Dölsach – Nach einem schweren Motorradunfall in Dölsach musste am Sonntagvormittag auch die Bergrettung ausrücken. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 70-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit einem 62-Jährigen im Beiwagen bei starkem Schneefall und Schneefahrbahn auf der Glockner-Bundesstraße von Iselsberg talwärts in Richtung Debant.

Trotz geringer Geschwindigkeit geriet das Gefährt ins Schleudern und drehte sich im Halbkreis. Der Beifahrer konnte – im Gegensatz zum Lenker – rechtzeitig abspringen, bevor das Motorrad über den linken Fahrbahnrand hinaus rutschte und über den Abhang stürzte. Der 62-Jährige blieb auf der Straße liegen.

Lenker vom Bike geschleudert