Motorrad geriet auf Schneefahrbahn in Dölsach ins Schleudern: Lenker stürzte über Abhang
Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen geriet am Sonntag ein Motorrad ins Schleudern. Der Lenker und sein Beifahrer hatten Glück im Unglück.
Dölsach – Nach einem schweren Motorradunfall in Dölsach musste am Sonntagvormittag auch die Bergrettung ausrücken. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 70-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit einem 62-Jährigen im Beiwagen bei starkem Schneefall und Schneefahrbahn auf der Glockner-Bundesstraße von Iselsberg talwärts in Richtung Debant.
Trotz geringer Geschwindigkeit geriet das Gefährt ins Schleudern und drehte sich im Halbkreis. Der Beifahrer konnte – im Gegensatz zum Lenker – rechtzeitig abspringen, bevor das Motorrad über den linken Fahrbahnrand hinaus rutschte und über den Abhang stürzte. Der 62-Jährige blieb auf der Straße liegen.
Lenker vom Bike geschleudert
Das Motorrad prallte gegen mehrere Bäume und kam rund 14 Meter vom Straßenrand entfernt in den Bäumen zum Stillstand. Der Lenker wurde vom Motorrad geschleudert und blieb wenige Meter unterhalb liegen. Da sich die Unfallstelle im steilen Gelände befand, musste der Mann von der Bergrettung Lienz geborgen werden. Die beiden Männer kamen glimpflich davon: Sie erlitten lediglich leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)