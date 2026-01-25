Schwerverletzter fuhr nach Skiunfall in Hopfgarten selbst ins Tal

Hopfgarten im Brixental – Ein Skifahrer ist am Sonntag nach einem heftigen Sturz in Hopfgarten selbst ins Tal abgefahren, obwohl er bei dem Unfall schwere Verletzungen davongetragen hat. Der 46-Jährige fuhr laut Polizei gegen 10.40 Uhr in der „Skiwelt Hohe Salve“ über die rot markierte Piste Nr. 40 ab. Im Bereich der Kreuzung mit einer anderen Piste verlor er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle.

Laut eigenen Angaben geriet der Deutsche daraufhin über den Pistenrand hinaus und stürzte ca. 2,5 Meter unterhalb der Piste auf einen Baumstumpf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er noch einige Meter weiter über die steile Böschung geschleudert.

Mit Skiern ins Tal gefahren