TT-Chat zu Wohnhaus-Sanierungen und Heizungstausch: Stellen Sie Ihre Fragen

Der Chef der Energieagentur Tirol, Rupert Ebenbichler, beantwortet am Dienstag im TT-Chat Fragen der Leserinnen und Leser. Ihre Fragen können Sie bereits jetzt stellen.

Hohe Heizkosten belasten die Haushalte in Tirol stark, gerade auch in diesem kalten Winter. Ob aus Kosten- oder Klimagründen: Viele möchten ihre Heizungsanlagen tauschen. Welche Alternativen gibt es, welche Förderungen etwa von Bund oder Land sind hier möglich und was sind die Voraussetzungen? Wie sieht es mit Photovoltaikanlagen, der Höhe von Einspeisetarifen, Wärmepumpen, der Anschaffung von Elektroautos oder der Sanierung von Wohngebäuden aus?