TT-Chat zum Nachlesen: Energieexperte beantwortete Fragen zu Heizungstausch und Sanierungen

Der Chef der Energieagentur Tirol, Rupert Ebenbichler, beantwortete am Dienstag im TT-Chat Fragen der Leserinnen und Leser.

Hohe Heizkosten belasten die Haushalte in Tirol stark, gerade auch in diesem kalten Winter. Ob aus Kosten- oder Klimagründen: Viele möchten ihre Heizungsanlagen tauschen, sind mit den verschiedenen Möglichkeiten aber überfragt.