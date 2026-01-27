Fragen der LeserInnen
TT-Chat zum Nachlesen: Energieexperte beantwortete Fragen zu Heizungstausch und Sanierungen
Tirols Energieagentur-Chef Rupert Ebenbichler stand den TT-Leserinnen und -Lesern beim Chat mit Redakteur Simon Hackspiel Rede und Antwort.
© TT/Rita Falk
Der Chef der Energieagentur Tirol, Rupert Ebenbichler, beantwortete am Dienstag im TT-Chat Fragen der Leserinnen und Leser.
Hohe Heizkosten belasten die Haushalte in Tirol stark, gerade auch in diesem kalten Winter. Ob aus Kosten- oder Klimagründen: Viele möchten ihre Heizungsanlagen tauschen, sind mit den verschiedenen Möglichkeiten aber überfragt.
Zu diesem Thema und und für weitere Fragen rund um Wohnhaus-Sanierungen, Förderungen und Elektromobilität stand Energieagentur-Chef Rupert Ebenbichler den TT-Leserinnen und -Lesern am Dienstagvormittag im TT-Chat zur Verfügung. Der Chat zum Nachlesen: