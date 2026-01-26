Seahawks gewinnen Thriller - Super-Bowl-Duell mit Patriots

Nach einer Schneeschlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle stehen die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Super Bowl. Für den Rekordteilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war. Die Seahawks sind erstmals seit 2015 wieder dabei - damals verlor Seattle 24:28 gegen die Patriots.

Im Jahr zuvor hatten die Seahawks ihren bisher einzigen Super-Bowl-Sieg eingefahren. Vor den eigenen Fans setzten sich die Seahawks in einer spannenden Partie mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und vertreten nun die NFC im Super Bowl. Quarterback Sam Darnold kam auf 346 Yards Raumgewinn durch Pässe und bereitete drei Touchdowns vor. "Es ist faszinierend. Es bedeutet mir die Welt", sagte Darnold, der noch nie im Super Bowl dabei war. "Diese Kabine, das ist eine besondere Gruppe und ich würde das mit niemand anderem machen wollen."

Auch Rams-Quarterback Matthew Stafford hatte ein starkes Spiel und kam auf 374 Yards Raumgewinn und drei Touchdown-Pässe, am Ende aber keine Zeit mehr, um den Rückstand auszugleichen.

Im Stadion der San Francisco 49ers kommt es am 8. Februar nun zum Duell mit den Patriots, die sich zuvor in einer dramatischen Schneeschlacht mit 10:7 gegen die Denver Broncos durchgesetzt und als Vertreter der AFC qualifiziert hatten. Die Partie war über weite Strecken der zweiten Halbzeit geprägt von widrigen Bedingungen mit heftigem Schneefall, Wind und schlechter Sicht. Die Patriotss entschieden die Partie durch ein Field Goal zu Beginn des dritten Viertels - vor dem Einsetzen des Schneefalls. Danach kam keine der beiden Mannschaften mehr zu Punkten.

Der erst 23 Jahre alte Drake Maye führte die Patriots in seiner zweiten NFL-Saison zurück in den Super Bowl. "Es war eine Aufgabe. Wir müssen besser spielen. Ich liebe dieses Team", sagte der Quarterback. Mit Pässen kam er auf lediglich 86 Yards Raumgewinn, steuerte aber 65 Yards durch eigene Läufe bei und sorgte auf diese Art auch für den einzigen Touchdown der Patriots.