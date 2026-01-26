50-Jähriger im Skigebiet Kühtai von hinten niedergefahren und verletzt, Beteiligter flüchtete

Silz – Seit Montagfrüh bittet die Polizei Oetz mögliche Zeugen, sich wegen eines Skiunfalls zu melden, der sich bereits am vergangenen Freitag im Skigebiet Kühtai zugetragen hat. Ein 51-jähriger Österreicher war an jenem Freitag, den 23. Jänner, von hinten von einem Skifahrer angefahren und verletzt worden. Der Zweitbeteiligte fuhr jedoch, ohne Hilfe zu leisten, einfach weiter.

Wie die Polizei berichtet, war der 51-Jährige gegen 13.15 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 10 von der Drei Seen Hütte in Richtung Talstation der Drei Seen Bahn abgefahren, als er auf einem flachen Teilstück von hinten von einem bislang unbekannten Skifahrer niedergefahren wurde. Bei dem Sturz schlug er vermutlich recht hart auf der Piste auf, da sein Helm dabei zerbrach. Der Mann konnte noch selbstständig zur Talstation abfahren, verlor dann aber allmählich die Orientierung. Die Tochter des 51-Jährigen brachte ihn aufgrund seines schlechter werdenden Zustands zu einem lokalen Arzt, der eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Becken feststellte.