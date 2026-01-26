Schwere Kollision bei Pflach: Lenkerin kam ins Schleudern und geriet auf Gegenfahrbahn

Pflach – Am Sonntagnachmittag musste ein Straßenabschnitt der L69 bei Pflach wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, war eine 24-jährige Österreicherin gegen 16 Uhr von Musau kommend in Richtung Pflach gefahren, als sie auf der Schneefahrbahn plötzlich ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte die junge Frau mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Deutschen, der aus dem Landkreis Ostallgäu in Richtung Musau unterwegs war. Die Autos wurden in den Straßengraben geschleudert und erlitten dabei einen Totalschaden. Durch den Aufprall wurden in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst, die Polizei wurde per E-Call alarmiert.