Kommentar
Ein Rekord, der Anlass zur Freude gibt
Kommentarvon Florian Madl
So viele Sportler bei Olympischen Winterspielen wie diesmal hatte Tirol noch nie. Nicht alle sind Medaillenkandidaten, aber das Narrativ vom Sportland erhält dadurch neue Nahrung.
