Im Interview mit der TT
Exil-Iraner erzählen: „Frauen wurden vor ihrer Ermordung vergewaltigt“
Gemalte Bluttränen einer Demonstrantin in Paris als Zeichen für die Trauer um die Toten bei den Massenprotesten. Rund acht Millionen Iraner und Iranerinnen leben im Exil. Sie können vom Mullah-Regime nicht zum Schweigen gebracht werden und so gehen die Demonstrationen im Ausland weiter.
© AFP/Yasin Akgul
Nach der Niederschlagung der Proteste im Iran sickern Infos über die Gräueltaten des Mullah-Regimes durch. Zwei Exil-Iraner, die in Innsbruck leben, erzählen über Vergewaltigungen und Hinrichtungen in Spitälern. Aus Schutz vor dem iranischen Geheimdienst, der auch in Europa tätig ist, wurden die beiden anonymisiert.