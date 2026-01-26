Exil-Iraner erzählen: „Frauen wurden vor ihrer Ermordung vergewaltigt“

Gemalte Bluttränen einer Demonstrantin in Paris als Zeichen für die Trauer um die Toten bei den Massenprotesten. Rund acht Millionen Iraner und Iranerinnen leben im Exil. Sie können vom Mullah-Regime nicht zum Schweigen gebracht werden und so gehen die Demonstrationen im Ausland weiter.

© AFP/Yasin Akgul