Wildschönau: Neue Tagespflege entlastet Familien

Mitte Jänner 2026 hat in der Wildschönau die neue Tagespflege „Zwoate.Heimat“ eröffnet. Sie bietet pflegebedürftigen Menschen sowie jenen mit Unterstützungsbedarf tagsüber Betreuung und Gemeinschaft. Für Angehörige bringt das Angebot eine spürbare Entlastung.

Wildschönau – Die Tagespflege bietet bis zu vier Personen Platz. In familiärer Atmosphäre stehen „persönliche Betreuung und feste Tagesstrukturen im Mittelpunkt“, heißt es in einer Aussendung zum neuen Angebot. Bürgermeister Hannes Eder begrüßte die ersten Gäste persönlich. Er betonte die Wichtigkeit des Angebots für die Wildschönau. Der Sozial- und Gesundheitssprengel Wildschönau verantwortet den Betrieb. Die ersten Rückmeldungen von Gästen und Angehörigen fallen positiv aus.

Ein abwechslungsreicher Tagesablauf prägt das Angebot. Er umfasst gemeinsame Mahlzeiten und Kaffeerunden. Kreativangebote, Singen, Bewegung und Gedächtnistraining gehören ebenfalls dazu. Ergänzt wird das Programm durch Ruhephasen und Rückzugsmöglichkeiten. Montags besteht zudem die Option, die Messe in der Kapelle des Wohn- und Pflegeheims zu besuchen.

Tarif richtet sich nach Einkommen

Die Tagespflege befindet sich im 2. Stock des Wohn- und Pflegeheims Wildschönau in Oberau. Sie öffnet montags und mittwochs von 8.00 bis 16.00 Uhr. Die Betreuung lässt sich ganztags oder halbtags nutzen. Bei Bedarf ist ein weiterer Betreuungstag möglich. Der Tagestarif richtet sich nach dem Einkommen. Er beinhaltet Frühstück, Mittagessen und Jause. Ein Hol- und Bringdienst steht gegen Selbstbehalt zur Verfügung. Ein kostenloses Beratungsgespräch sowie ein halbtägiger Schnuppertag ergänzen das Angebot.

Engagiertes Team: Es werden noch mehr MitarbeiterInnne für das neue Angebot gesucht. © Gemeinde Wildschönau

Viele trugen zur Umsetzung der Tagespflege bei. Die Gemeinde Wildschönau stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung. Ein Mieterlass ermöglichte die Realisierung des Projekts. Die Raiffeisenbank Wildschönau finanzierte den neuen Küchenblock. Weitere Spenden und Sachleistungen unterstützten die Ausstattung. Die Mitarbeiterinnen des Sozial- und Gesundheitssprengels bereiteten die Räume vor. Auch die Belegschaft des Wohn- und Pflegeheims arbeitete eng zusammen.

MitarbeiterInnen gesucht