Ein Lebenszeichen vom Winter in Tirol: Wir suchen eure schönsten Schneefotos

Von den hohen Lagen bis ins Tal: Am Sonntag und in der Nacht auf Montag hat der Winter in Tirol erneut Einzug gehalten. Wir suchen deshalb eure besten Bilder vom Schneetreiben im Land.

Innsbruck – Der letzte Sonntag im Jänner sorgte in weiten Teilen Tirols für einen – zumindest in diesem Winter – fast schon ungewöhnlichen Anblick. Dicke Schneeflocken hüllten ab dem Nachmittag Teile des Landes in ein weißes Kleid. In Lienz kamen rund 20 Zentimeter Neuschnee dazu, auch in tieferen Lagen wie etwa in Innsbruck sorgte der eine oder andere Zentimeter für staunende Gesichter.

So geht es mit dem Wetter weiter

Ein dickes Wolkenband prägt das Wettergeschehen am Montag. Einzelne, jedoch unergiebige Schneeschauer ziehen vom Inntal nordwärts durch. Zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal -1 bis + 5 Grad. Die Lawinengefahr ist weiterhin erheblich.

Am Dienstag startet der Tag in Tirol mit frostigen Temperaturen, die in den ersten Stunden besonders in schneebedeckten Tallagen spürbar sind. Vor Mittag scheint verbreitet die Sonne und sorgt für freundliche Bedingungen. Am Nachmittag ziehen immer wieder Wolken auf, welche die Sonne zeitweise verdecken. Meist bewegen sich die Werte zwischen 2 und 7 Grad, während es in schneebedeckten Tälern leicht frostig bleiben kann.