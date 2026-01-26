Brandursache unklar: Zwei Autos in Langkampfen standen in Vollbrand

Langkampfen – Auf einem Firmenparkplatz in Langkampfen sind am späten Sonntagabend zwei Autos ausgebrannt. Aus derzeit noch unbekannter Ursache fingen die beiden Fahrzeuge kurz nach 23 Uhr Feuer.

Die beiden in Vollbrand stehenden Wagen konnten von der alarmierten Betriebsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Unterlangkampfen rasch gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. (TT.com)