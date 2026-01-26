Wo Talente von morgen gefunden werden

Als etablierte Plattform für Recruiting, Employer Branding und Networking bringt die Karrieremesse career & competence Unternehmen und Hochschulen mit Top Talenten zusammen. Am 29. April öffnet sie im Congress Innsbruck zum 20. Mal ihre Tore.

Die Weichen für den nächsten Karriereschritt – sei es ein Job oder Masterstudium – werden auf der größten Karrieremesse Westösterreichs, career & competence, gestellt. Die Messe ist der richtige Ort für Unternehmen und Hochschulen auf der Suche nach Nachwuchs. Immerhin wird eine breite Zielgruppe hoch qualifizierter Talente aus verschiedenen Fachrichtungen angesprochen.

Suche nach Jobmöglichkeiten

Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals suchen auf der Karrieremesse gezielt den Kontakt zu Arbeitgebern und Hochschulen. „Die Besucher:innen schätzen besonders den persönlichen Kontakt zu passenden Ansprechpersonen, Informationen zu erhalten und kostenlose Angebote wie die Workshops zu nutzen“, so Matthias Penz, GF der SoWi-Holding, die gemeinsam mit der Universität Innsbruck die Messe veranstalten. „Der Großteil der Besucher:innen sucht auf der Messe nach Jobs und Praktika“, ergänzt Penz. Das zeigen die Auswertungen der Besucherbefragungen der letzten Jahre.

Talente anziehen

Den Ausstellenden steht auf der Messe eine breite Palette zur Verfügung, um zu den Top Talenten von morgen Kontakte zu knüpfen. Dazu zählen die Teilnahme am Bühnenprogramm, Workshops, das Pre Opening und weitere Angebote wie der CV-Check. Ziel ist es, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und einen Talentpool aufzubauen, aus dem langfristig geschöpft werden kann. „Wer nur sucht, wird schnell übersehen“, betont Penz.

Aussteller:in werden

Die Standplätze werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben. Wer als Aussteller:in dabei sein möchte, sollte sich direkt an das Messeteam der SoWi-Holding wenden: info@sowiholding.at

Über die Veranstalter

Die career & competence wird von der SoWi-Holding gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet. Seit 40 Jahren vernetzt die SoWi-Holding Wissenschaft und Wirtschaft mit Nachwuchstalenten. Aufbauend auf Projekten wie PINN oder Euromobil, die auf die Berufswelt vorbereiteten und als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fungierten, veranstaltet und organisiert sie etablierte Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Österreich.

Ob am Messestand, in Workshops, beim Bühnenprogramm oder Pre Opening – die career & competence bietet vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung. © Victor Klein