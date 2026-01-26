ÖOC nominierte Team für Olympia 2026, Tirol mit größter Abordnung
Die erste große Olympia-Entscheidung fiel bereits am Montag: Das ÖOC nominierte sein Aufgebot für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Aus Tiroler Sicht sind 41 Athletinnen und Athleten mit dabei.
Das Österreichische Olympische Komitee hat am Montag 52 Athletinnen und 63 Athleten für die am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand/Cortina nominiert. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130).
Die Quotenplätze wurden weitgehend in Anspruch genommen, Österreich wird an allen Schauplätzen in Italien vertreten sein. Die Medaillenlatte liegt mit je sieben Gold- und Silber- sowie vier Bronzemedaillen vor vier Jahren in Peking hoch.
Tirol stellt mit 41 Athletinnen und Athleten die größte Abordnung. Das Burgenland stellt als einziges Bundesland keinen Sportler bei den Winterspielen.
„Wir können mit breiter Brust auftreten. Wir haben arrivierte Sportlerinnen und Sportler, die man zu Medaillenkandidaten zählen kann. Wir haben Newcomer, die für Überraschungen sorgen können. Aufgeteilt auf alle Regionen und Sportarten“, sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Als Ziel gab er die Spiele von Peking an. „Die Anzahl der Medaillen sollte wieder erreichbar sein.“ (APA, TT.com)
Die Tiroler bei Olympia
- Ski Alpin, Herren (4): Raphael Haaser, Fabio Gstrein, Manuel Feller, Michael Matt.
- Ski Alpin, Damen (3): Stephanie Brunner, Lisa Hörhager, Nina Astner
- Nordische Kombination (1): Johannes Lamparter.
- Skispringen (1): Stephan Embacher.
- Ski Freestyle (1): Lara Wolf.
- Biathlon (4): Anna Gandler, Lisa Hauser, Dominic Unterweger, Patrick Jakob.
- Langlauf (4): Benjamin Moser, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Lisa Achleitner.
- Bob (5): Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer, Lea Haslwanter/Victoria Festin
- Rodeln (9): Selina Egle/Lara Kipp, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz, Juri Gatt, Riccardo Schöpf.
- Skeleton (3): Samuel Maier, Florian Auer, Janine Flock.
- Eisschnelllauf (6): Jeannine Rosner, Vanessa Herzog, Gabriel Odor, Alexander Farthofer, Anna Molnar, Ignaz Gschwentner.