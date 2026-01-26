ÖOC nominierte Team für Olympia 2026, Tirol mit größter Abordnung

Die erste große Olympia-Entscheidung fiel bereits am Montag: Das ÖOC nominierte sein Aufgebot für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Aus Tiroler Sicht sind 41 Athletinnen und Athleten mit dabei.

Das Österreichische Olympische Komitee hat am Montag 52 Athletinnen und 63 Athleten für die am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand/Cortina nominiert. Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130).

Die Quotenplätze wurden weitgehend in Anspruch genommen, Österreich wird an allen Schauplätzen in Italien vertreten sein. Die Medaillenlatte liegt mit je sieben Gold- und Silber- sowie vier Bronzemedaillen vor vier Jahren in Peking hoch.

Tirol stellt mit 41 Athletinnen und Athleten die größte Abordnung. Das Burgenland stellt als einziges Bundesland keinen Sportler bei den Winterspielen.

„Wir können mit breiter Brust auftreten. Wir haben arrivierte Sportlerinnen und Sportler, die man zu Medaillenkandidaten zählen kann. Wir haben Newcomer, die für Überraschungen sorgen können. Aufgeteilt auf alle Regionen und Sportarten“, sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Als Ziel gab er die Spiele von Peking an. „Die Anzahl der Medaillen sollte wieder erreichbar sein.“ (APA, TT.com)