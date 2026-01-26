Gestolpert und Kopf angeschlagen: Arbeiter in Tiwag-Stollen in Kühtai verletzt

In der Nacht auf Montag kam es in einem Stollen des Kraftwerks Kühtai der Tiwag zu einem Arbeitsunfall. Gegen 1.15 Uhr stolperte ein 33-jähriger Arbeiter, verlor seinen Helm und prallte mit dem Kopf gegen ein Arbeitsgerät.

Laut Polizei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und von Helfern der Baustelle ins Tal gebracht und anschließend ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Auf Nachfrage der TT bestätigte Christof Mergl, Tiwag-Pressesprecher, dass der 33-Jährige nur leicht verletzt wurde und wohl bereits wieder im Dienst sei. (TT.com)