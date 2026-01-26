Altschnee als Problem
Neuschnee lässt Lawinengefahr steigen: In diesen Teilen Tirols herrscht „erhebliche Gefahr“
Die Vorhersage des Lawinenreports vom Montag 8 Uhr sieht für weite Teile der Ötztaler und Stubaier Alpen sowie Osttirol erhebliche Lawinengefahr.
© Lawinenreport Tirol/Screenshot
Nach den Schneefällen in der Nacht auf Montag steigt die Lawinengefahr in manchen Tiroler Tälern. Grund dafür ist der Altschnee. Vorerst ist keine Entspannung in Sicht, in den kommenden Tagen stehen Föhn und weiterer Niederschlag bevor.