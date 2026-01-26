Nach Fan-Protesten: Kult-Eis „Brickerl“ kehrt in die heimischen Tiefkühltruhen zurück

Dem massiven Einsatz der Fans sei Dank: Der Eisklassiker „Brickerl“ kehrt zurück in die österreichischen Tiefkühltruhen. Nachdem Eskimo das Kult-Eis 2024 aus dem Sortiment genommen hatte, sorgte ein unerwartet großer Aufschrei in der Bevölkerung nun für ein Umdenken beim Hersteller.

Wien – Der Eisklassiker „Brickerl“ kehrt zurück: Nach einem enormen Hype nach der Einstellung des „Brickerls“ entschloss sich Eskimo, das Kulteis wieder ins Sortiment zu nehmen. „Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans. In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das 'Brickerl' wieder nach Österreich zu holen“, sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company Austria, zu der Eskimo gehört.

📽️ Video | „Brickerl“ kehrt zurück

Das „Brickerl“ gehörte seit 1973 zum Sortiment von Eskimo. Allerdings ließ über die Jahre die Nachfrage nach dem Schokoeis immer mehr nach, sodass sich das Unternehmen 2024 schweren Herzens dazu entschloss, das Eis aus dem Sortiment zu nehmen, da in den Tiefkühltruhen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. „Nach dieser langen Zeit fällt ein solcher Schritt natürlich nicht leicht“, hieß es damals in einem Statement.

Ungeahntes Echo

Das Ende des Kulteises führte allerdings zu einem ungeahnten Aufschrei der Fans. Es folgten Titelseiten, TV-Hauptnachrichten, Kolumnen und hochemotionale Diskussionen im ganzen Land - zur großen Freude und Überraschung von Eskimo. Allerdings war es nicht so leicht, den Klassiker wieder zurückkehren zu lassen, da das „Brickerl“ wie „Twinni“, „Jolly“ und „Erdbeer Combino“ ausschließlich für den österreichischen Markt hergestellt wurde. „Eskimo hat alles dafür getan, damit die Produktion wieder aufgenommen werden konnte“, so das Unternehmen.

Als Dank für sein großes Engagement bekam Theo Kämmerer als einer der Petitions-Initiatoren von Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company Austria den Titel ´Brickerl Fan #1´ in Form eines Shirts verliehen. © Harald Schweidler

Mit 2. Februar ist es aber nun soweit: Das „Brickerl“ wird sowohl als Einzeleis als auch in der Vorratspackung (acht Stück) österreichweit erhältlich sein. „Es ist unglaublich, dass wir alle gemeinsam Eskimo doch noch überzeugen konnten. Unser Einsatz hat sich voll gelohnt. Ich durfte das neue alte 'Brickerl' bereits verkosten und sogar die Produktion besuchen. Und ich kann versprechen: Es ist wieder genau das 'Brickerl', so wie wir es mögen“, freute sich Petitions-Initiator Theo Kämmerer.