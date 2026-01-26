Bis Ende Februar zu sehen
Kunst trifft Künstliche Intelligenz: Patrice Bruvier stellt in Fieberbrunn aus
Patrice Bruvier mit einem seiner ausgestellten Werke. Samstag Nachmittag ist er immer persönlich in der Ausstellung anzutreffen.
© Gemeinde Fieberbrunn
Fieberbrunn wird zum Schauplatz einer ungewöhnlichen Kunstausstellung: Der französische Künstler Patrice Bruvier präsentiert seine Werke, die er mithilfe Künstlicher Intelligenz geschaffen hat. Die Schau ist bis Ende Februar zu sehen, eine Midissage findet am 31. Jänner statt.