Stilles Naturerlebnis mit Berggeflüster unter dem Vollmond

Das Tannheimer Tal lädt am 1. Februar wieder zum „Berggeflüster“ auf dem Neunerköpfle ein. Dieses Mal steht der Abend im Zeichen von Übergang und Neubeginn.

Tannheim – Nach dem großen Zuspruch zu den Dezember-Veranstaltungen lädt das Tannheimer Tal erneut zum „Berggeflüster“ ein: Am Vollmondabend des 1. Februar, unmittelbar vor Mariä Lichtmess, wird das besondere Naturerlebnis auf dem Neunerköpfle fortgesetzt.

Der Vollmond und der darauffolgende Lichtmess-Tag stehen traditionell für Übergang, Neubeginn und das wiederkehrende Licht. Genau diese Schwellenzeit greift das „Berggeflüster“ auf und übersetzt sie in ein stilles Naturerlebnis hoch über dem Tal.

Die erzählerischen Impulse stammen von Wolfgang Moosbrugger, der das Berggeflüster mit ruhigen Gedanken zu Natur, Übergang und innerer Wahrnehmung trägt. Im Licht des Vollmonds und während der Fackelwanderung entsteht ein Raum zum Innehalten, Wahrnehmen und bewussten Loslassen.

Bergkristall als Glücksbringer

Ein zentrales Symbol des Abends sind die Bergkristallspitzen, die den TeilnehmerInnen als persönliche Glücksbringer überreicht werden. Sie stehen für Klarheit, Ruhe und Zuversicht. Viele verbinden sie mit einem eigenen Wunsch und tragen auf diese Art ein Stück Berg und Bedeutung mit nach Hause.

Der Blick ins nächtlich erleuchtete Tannheimer Tal, die klare Bergluft und das gemeinsame Unterwegssein machen das „Berggeflüster“ zu einem intensiven Natur- und Gemeinschaftserlebnis.