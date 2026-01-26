Erdrutsche, Unwetter, Evakuierungen: Sturmtief Harry wütet über Italien

Besonders der Süden des Landes ist von heftigen Regenfällen betroffen. Auf Sizilien mussten 1000 Menschen evakuiert werden. Auch in Norditalien gibt es Schäden.

Rom – Italien ist von heftigen Niederschlägen betroffen, insbesondere der Süden des Landes. Nach schweren Schäden, die das Sturmtief Harry in den vergangenen Tagen verursacht hat, wird Sizilien nun von starken Regenfällen heimgesucht. In der Kleinstadt Niscemi mussten etwa 1000 Einwohner aufgrund der Gefahr durch Erdrutsche ihre Häuser verlassen.

Das Abrutschen des Bodens wurde durch den intensiven Regen verstärkt, der in der Region niedergegangen ist. Der Bürgermeister von Niscemi, Massimiliano Conti, ordnete die Schließung der Schulen an und sprach von einem „dramatischen Erdrutsch“ in einer Gegend, die erst vor 29 Jahren von einem ähnlichen Vorfall betroffen war.

Zyklon Harry hinterließ auf Sizilien eine Spur der Verwüstung: In einem Hafen in Palermo wurden mehrere Schiffe zerstört. © IMAGO/Alessandro fucarini / ipa-agency.net

Hunderte Feldbetten organisiert

Die Zivilschutzbehörde entsandte rund 70 Freiwillige, um den evakuierten Bewohnern in Niscemi zu helfen. Sie organisierte den Transfer von Hunderten von Feldbetten aus Palermo zur Unterbringung der Evakuierten in einer Sporthalle.

Auch in der norditalienischen Region Ligurien gab es Unwetter. Ein massiver Erdrutsch blockierte am Sonntagabend die wichtige Verkehrsachse Aurelia im westlichen Teil von Genua zwischen Vesima und Arenzano. Zur Überprüfung, ob sich Opfer unter den Geröllmassen befinden, wurden Hunde-Einheiten angefordert. Laut ersten Berichten löste sich ein Felsen in einem Gebiet, das bereits mehrfach von Erdrutschen betroffen war.

📽️ Video | Mittelmeerinsel Linosa schwer getroffen