Bei E-Bikes und E-Scooter
Experte warnt: Geplante Helmpflicht ignoriert die größten Risikogruppen
Im vergangenen Jahr sind 65 Radfahrende tödlich im Straßenverkehr verunglückt. Ab Mai soll eine geplante Helmpflicht für mehr Sicherheit sorgen. Die unterschiedlichen Altersgrenzen betreffen jedoch nur Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.
© Falk/APA, Helmut Fohringer
Die geplante Helmpflicht für E-Bike- und E-Scooter-Fahrer soll ab Mai für mehr Sicherheit sorgen, steht jedoch bereits in der Kritik. Fachleute warnen, dass die vorgesehenen Altersgrenzen besonders gefährdete Gruppen außer Acht lassen.