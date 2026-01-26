Florian Teichtmeister nach Kokainkonsum enthaftet

Wien – Der am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischte frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wird aus dem forensisch-therapeutischen Zentrum der Justizanstalt Wien-Mittersteig entlassen. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts Wien, Christina Salzborn, der APA am Montagnachmittag. „Nach einem psychiatrischen Gutachten wurde die Krisenintervention heute aufgehoben“, sagte Salzborn. Teichtmeister muss sich jedoch weiter an gewisse Auflagen halten.

Darunter fallen der Besuch einer Psychotherapie sowie eine psychiatrische Behandlung, eine Suchttherapie sowie Alkohol- und Drogenkarenz. Das Wiener Landesgericht hatte am 1. Oktober eine Festnahmeanordnung erlassen, nachdem man von der Münchner Polizei erfahren hatte, dass Teichtmeister beim Konsum von Kokain beobachtet worden war und zum Eigenkonsum weitere 0,88 Gramm eingesteckt hatte. Auf Anraten eines Sachverständigen war daraufhin eine Krisenintervention bis 28. Jänner angeordnet worden, um Teichtmeister mit einer entsprechenden Behandlung nachhaltig von seiner Sucht abzubringen.