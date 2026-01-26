Sportliche Schüler auf Ski: Vier Teams kämpfen im März um Bundesmeistertitel

Am Glungezer kämpften kürzlich fast 200 Schüler um die Tiroler Schulsportmeisterschaft im Ski alpin. Auf einer anspruchsvollen FIS-Strecke traten sie in Fünferteams an. Vier Siegerteams sicherten sich dabei die Teilnahme an den Bundesmeisterschaften in Hochficht.

Trotz Sonnenschein war‘s kein Honigschlecken für die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer. Denn die pickelharte FIS-Strecke verlangte den Teilnehmenden im Riesenslalom einiges ab. Jedes Team bestand aus fünf Athleten. Die drei schnellsten Ergebnisse flossen in die Wertung ein.

In der Unterstufe weiblich verteidigte die Mittelschule (MS) Hippach ihren Titel. Die Sportmittelschule Imst folgte mit nur vier Zehntelsekunden Rückstand auf Platz zwei. Das Bundesgymnasium St. Johann i. T. holte Bronze.

In Hochficht geht‘s um den nächsten Titel

Das Knaben-Team des Bundesgymnasium St. Johann feierte ebenfalls einen Sieg in der Unterstufe männlich. Silber ging an die Sportmittelschule Kitzbühel. Die MS Reith i. A. belegte den dritten Platz.

Bei den Oberstufen-Mädchen setzte sich die HAK Kitzbühel durch. Sie verwies die HBLFA Rotholz auf den zweiten Rang. Die Zillertaler Tourismusschulen gewannen die Oberstufe männlich. Sie hielten den Seriensieger HTL Jenbach auf Distanz.