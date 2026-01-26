Klares Bekenntnis

Kommt Regionalbahn-Brücke mit integriertem Radweg? Auch Stadt Innsbruck nun dafür

Auf den bisherigen Visualisierungen war noch kein Radweg auf der Regionalbahn-Brücke über Landesstraße und Inn vorgesehen. Doch jetzt ist diese Lösung einen großen Schritt nähergerückt.
© Visualisierung: ostertag Architects
Von Michael Domanig

Auch die Stadt Innsbruck spricht sich jetzt dafür aus, den Radweg zwischen Kranebitten und Völs direkt an eine neue Regionalbahn-Brücke anzubinden. Die zuständigen Stadträtinnen sehen vielfältige Vorteile. Damit die Stadt mitzahlt, müssen aber diverse Bedingungen erfüllt sein.

