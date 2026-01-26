Auf Schneefahrbahn
Kollision zweier Autos in Leutasch: 72-Jähriger verletzt
Leutasch – Ein 72-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Leutasch verletzt. Ein Pkw geriet gegen 17.15 Uhr auf der schneebedeckten Buchener Straße (L35) auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto des Mannes.
Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Hall gebracht, berichtet die Polizei. Der andere Pkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (TT.com)