Arbeiter in Wörgl von Leiter gestürzt und schwer verletzt

Wörgl – Bei einem Arbeitsunfall wurde ein 43-jähriger Mann am Montagnachmittag in Wörgl schwer verletzt. Der Slowake stand auf einer Leiter in einem Firmengebäude, um Arbeiten an der Decke auszuführen.

Als er versuchte, sich auf der Leiter stehend fortzubewegen, geriet er mit dieser in ein Loch im Boden und stürzte, berichtet die Polizei. Der Arbeiter wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)