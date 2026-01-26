14-jähriger Skifahrer in Oberösterreich tödlich verunglückt

Ebensee – Ein 14-jähriger Skifahrer aus Tschechien ist am Montag am Feuerkogel bei Ebensee im oberösterreichischen Bezirk Gmunden von der Piste abgekommen, gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Nachmittag. Der Bursch war gemeinsam mit zwei Begleitern unterwegs gewesen, Fremdverschulden liegt keines vor.

Gegen 10.00 Uhr kam der Jugendliche, der als letzter der Gruppe die Piste hinunterfuhr, rechts von der präparierten Piste ab und stürzte in freies Gelände. Dabei prallte er gegen einen Felsen und erlitt schwere Verletzungen. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Seilbahn eilte zur Unfallstelle und setzte einen Notruf ab. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Bursche noch an Ort und Stelle. (APA)