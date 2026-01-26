Teure Smartphones ergaunert
Tiroler Handyshop-Betreiber schloss Mobilfunkverträge mit Geisterkunden ab
Mit den ergaunerten Vertragshandys machte das Duo schnelles Geld. Die Rückforderungen betragen jedoch bislang bereits 96.000 Euro.
© APA/AFP/JUNG YEON-JE
Um kurzfristig zu Geld zu kommen, hatten zwei Oberländer eine wenig nachhaltige Idee: Mithilfe von Daten und Ausweisen von Verwandten schlossen sie Handyverträge ab, um die teuren Vertragshandys dann verkaufen zu können. Dies endete mit Vorstrafen und einem immensen Schuldenberg.