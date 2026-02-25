Szene-Hotspot Landhausplatz

Große Sprünge und Barrieren: Innsbrucks Skateszene will sich Gehör verschaffen

Internationale Skate-Stars wie Chris Joslin aus den USA (Bild) loben den Landhausplatz in höchsten Tönen – und tragen diese Botschaft in die weite Welt hinaus.
© Kyle Seidler
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Innsbrucker Landhausplatz ist Dreh- und Angelpunkt für die heimische Skateboardszene und sorgt längst auch international für Furore und hohen Werbewert. Innsbrucker Skatevereine und Initiativen wollen dies stärker ins Bewusstsein rücken – und wünschen sich generell mehr Raum für die Skatekultur.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561