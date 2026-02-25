Große Sprünge und Barrieren: Innsbrucks Skateszene will sich Gehör verschaffen

Der Innsbrucker Landhausplatz ist Dreh- und Angelpunkt für die heimische Skateboardszene und sorgt längst auch international für Furore und hohen Werbewert. Innsbrucker Skatevereine und Initiativen wollen dies stärker ins Bewusstsein rücken – und wünschen sich generell mehr Raum für die Skatekultur.