Szene-Hotspot Landhausplatz
Große Sprünge und Barrieren: Innsbrucks Skateszene will sich Gehör verschaffen
Internationale Skate-Stars wie Chris Joslin aus den USA (Bild) loben den Landhausplatz in höchsten Tönen – und tragen diese Botschaft in die weite Welt hinaus.
© Kyle Seidler
Der Innsbrucker Landhausplatz ist Dreh- und Angelpunkt für die heimische Skateboardszene und sorgt längst auch international für Furore und hohen Werbewert. Innsbrucker Skatevereine und Initiativen wollen dies stärker ins Bewusstsein rücken – und wünschen sich generell mehr Raum für die Skatekultur.