Elektrogeräte aus Baustellen-Wohnung in Kitzbühel gestohlen

Kitzbühel – Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen aus einer Wohnung in Kitzbühel mehrere Elektrogeräte gestohlen. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21. Jänner, 16 Uhr, und Montag, 26. Jänner, 11.30 Uhr, im Bichlnweg.

Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte offenbar aus, dass sich die Erdgeschosswohnung noch in Bau befand und nicht versperrt war. Entwendet wurden mehrere originalverpackte Elektrogeräte. Der entstandene Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.