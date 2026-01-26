Schmierereien in Wenns: Unbekannte hinterließen „UBK“-Schriftzug

Wenns – In Wenns kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, verunstaltete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 12. und 19. Jänner diverse Gegenstände im öffentlichen Raum.

Betroffen waren unter anderem Müllkübel, ein Straßenschild sowie die Tür zur Tiefgarage eines öffentlichen Gebäudes. Die Täter verwendeten dabei einen schwarzen, wasserfesten Stift und hinterließen auf den Objekten den Schriftzug „UBK“, was für „unknown but know“ steht.