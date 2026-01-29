„UBK“-Schmierereien in Wenns: Polizei forschte zwei Tatverdächtige aus

Wenns – Ermittlungserfolg für die Polizei in Wenns: Wie berichtet, gab es zwischen 12. und 19. Jänner eine Serie an Sachbeschädigungen im Gemeindegebiet. Nun konnten die mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.

Wie die Ermittler berichten, sollen zwei minderjährige Einheimische hinter den Schmierereien stecken. Beide Teenager haben im Zuge einer Befragung gestanden. Konkret sollen die Burschen Müllkübel, ein Straßenschild und die Tür zur Tiefgarage eines öffentlichen Gebäudes mit dem schwarzen, wasserfesten Stift verunstaltet bzw. den Schriftzug „UBK“ hinterlassen haben, was für „unknown but known“ stehen soll.