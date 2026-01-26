Beifahrer sah Dieb

Wollte Handtasche aus Auto stehlen: 36-Jähriger in Innsbruck festgenommen

Innsbruck – In einer Tiefgarage in Innsbruck kam es am Montag gegen 17 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Auto. Ein 36-jähriger Österreicher wollte laut Polizei eine Handtasche vom Rücksitz eines Pkw stehlen.

Der Mann ließ jedoch von seinem Vorhaben ab, als der Beifahrer des Fahrzeugs Blickkontakt mit ihm aufnahm, und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Im Zuge einer Fahndung konnten die Beamten den Verdächtigen wenig später festnehmen. Dem Opfer, einer 60-jährigen deutschen Staatsbürgerin, entstand kein Schaden. (TT.com)

