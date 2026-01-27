Schwere russische Angriffe auf Charkiw

Russland greift die ukrainische Großstadt Charkiw mit Drohnen und Raketen an. In der Stadt und der umliegenden Region fiel nach offiziellen Angaben bei 80 Prozent der Bevölkerung der Strom aus. Getroffen wurden demnach neben der Energieinfrastruktur auch Wohnhäuser, eine Schule und ein Kindergarten. Zwei Menschen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, mitteilte. Auch aus der Stadt Krywyj Rih wird der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet.