Sabalenka im Melbourne-Halbfinale, Gauff überraschend out

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und überraschend Elina Switolina sind die ersten Halbfinalistinnen der Australian Open. Die Topfavoritin aus Belarus ließ am Dienstag in Melbourne US-Aufsteigerin Iva Jovic beim 6:3,6:0 keine Chance. Im Anschluss machte die als Nummer drei gesetzte Coco Gauff gegen die Ukrainerin Switolina unerwartet auch nur drei Games. Bei den Männern gewann der Deutsche Alexander Zverev gegen den US-Amerikaner Learner Tien 6:3,6:7,6:1,7:6.

Zverev trifft im Halbfinale entweder auf den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz, der im letzten Match des Tages gegen den Australier Alex De Minaur (6) klarer Favorit war. Für den Deutschen, der seinen ersten Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere anstrebt, bedeutet es die zehnte Halbfinal-Major-Teilnahme. "Learner hat von der Grundlinie unglaublich gut gespielt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegen jemanden gespielt habe, der so gut von der Grundlinie war", lobte Zverev seinen Gegner. "Ich konnte mich auf meinen Aufschlag verlassen. Ohne die Asse wäre es schwer geworden." Insgesamt schlug er 24 Asse.

Sabalenka marschiert "down under" weiter mühelos durch das erste Major des Jahres. Sie stoppte den Sensationslauf der erst 18-jährigen Jovic und steht zum vierten Mal en suite im Melbourne-Halbfinale. 2023 und 2024 konnte Sabalenka in Melbourne den Titel gewinnen, im vergangenen Jahr musste sie sich der Amerikanerin Madison Keys im Endspiel geschlagen geben. Letztere ist diesmal schon im Achtelfinale gescheitert. "Das Ergebnis sagt nichts darüber aus, wie schwer es war", sagte Sabalenka nach ihrer Partie, bei der sie auch der großen Hitze trotzte. Während der Begegnung kletterten die Temperaturen bereits auf 39 Grad.