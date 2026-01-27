Topfavoritin Sabalenka locker im Melbourne-Halbfinale

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka marschiert bei den Australian Open weiter mühelos durch das Turnier. Die Topfavoritin gewann in Melbourne im Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:3,6:0 und steht damit beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal in Serie im Halbfinale. 2023 und 2024 konnte Sabalenka in Melbourne den Titel gewinnen, im vergangenen Jahr musste sie sich der Amerikanerin Madison Keys im Endspiel geschlagen geben.

"Das Ergebnis sagt nichts darüber aus, wie schwer es war", sagte Sabalenka nach ihrer Partie, bei der sie auch der großen Hitze trotzte. Während der Begegnung kletterten die Temperaturen bereits auf 39 Grad. "Sie ist eine unglaublich gute Spielerin", lobte die 27-Jährige aus Belarus ihre 18 Jahre alte Gegnerin.

Jovic hatte im gesamten Turnierverlauf zuvor keinen Satz abgegeben, stand gegen die aktuell beste Spielerin der Welt aber völlig auf verlorenem Posten. Nur im ersten Satz konnte die aufstrebende Amerikanerin Sabalenka etwas Paroli bieten, im zweiten Durchgang war sie dann komplett chancenlos.