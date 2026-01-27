Rotary Kufstein: 30 Jahre Fastensuppe und Hilfsprojekte

Der Rotary Club Kufstein feiert ein besonderes Jubiläum: Bereits zum 30. Mal lädt er am Aschermittwoch, dem 18. Februar 2026, zum traditionellen Fastensuppen-Essen in den Kufstein Galerien ein. Der Erlös kommt regionalen Hilfsprojekten zugute.

Kufstein – Die Benefizaktion begann einst als Idee von Helmut Bodner. Die erste Suppenausgabe fand dabei noch in einem Zelt am Arkadenplatz statt. Mit dem Bau der Kufstein Galerien zog die Veranstaltung dorthin um. Die Familie Bodner unterstützt den Rotary Club seit Jahren mit Räumlichkeiten und Personal. Die zentrale Lage und die Parkmöglichkeiten der Kufstein Galerien machen sie zum idealen Treffpunkt.

Unter der Leitung von Alexander Ritzer engagieren sich Clubmitglieder und Damen. Sie bieten den Gästen auch im Jubiläumsjahr die Suppe an. Die diesjährige „Jubiläums-Suppe" bereitet das Küchenteam von Stephan Mauracher im Hotel Alpenrose Kufstein zu. Dazu gibt es eine Breze oder ein glutenfreies Laugenstangerl. Auch Getränke stehen bereit.

Tischservice hat sich bewährt

Der im Vorjahr eingeführte Tischservice hat sich bewährt. Er wird auch heuer fortgeführt und erhöht den Komfort für die Besucher. Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Anliegen: Die Suppe wird in Keramiktassen mit Besteck serviert. Auf Plastikgeschirr wird verzichtet.

Die Suppenausgabe findet am Aschermittwoch, dem 18. Februar 2026, von 10:30 bis 14:00 Uhr statt. Der Preis bleibt unverändert: Eine Portion Suppe inklusive Breze kostet 7 Euro. Besucher profitieren zudem von einer kostenlosen Parkstunde in der Tiefgarage der Kufstein Galerien.