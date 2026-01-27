- Überblick
Kommentar
Bedroht von außen. Bedroht von innen
Kommentarvon Michael Sprenger
Die USA und Russland sorgen auf den ersten Blick für ein Zusammenrücken der EU. Doch zugleich herrscht bei Wahlen in den EU-Mitgliedsländern immerzu das große Zittern.
