Architekt des grünen Wahlerfolgs in Kufstein: Thimo Fiesel legt sein Mandat zurück

Thimo Fiesel, der den Grünen-Wahlerfolg 2022 in Kufstein mitprägte, legt sein Gemeinderatsmandat aus privaten und beruflichen Gründen zurück. Mit Besorgnis blickt er auf das Klima zunehmender Polarisierung in der Kommunalpolitik: Differenzierte Debatten seien „völlig verloren gegangen“ – und befürchtet, „dass sich niemand mehr in den Gemeinderat hineinsetzen mag“.