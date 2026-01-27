Kritischer Blick zurück

Architekt des grünen Wahlerfolgs in Kufstein: Thimo Fiesel legt sein Mandat zurück

Klaus Pfister (links) übernimmt von Thimo Fiesel das Mandat.
© Wolfgang Otter
Wolfgang Otter

Thimo Fiesel, der den Grünen-Wahlerfolg 2022 in Kufstein mitprägte, legt sein Gemeinderatsmandat aus privaten und beruflichen Gründen zurück. Mit Besorgnis blickt er auf das Klima zunehmender Polarisierung in der Kommunalpolitik: Differenzierte Debatten seien „völlig verloren gegangen“ – und befürchtet, „dass sich niemand mehr in den Gemeinderat hineinsetzen mag“.

