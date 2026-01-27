„Speed-Dating“ im Schulhaus

„Herr Bürgermeister, eine Frage“: Wenn die Jugend der Politik auf den Zahn fühlt

Die Jugend fragt, die Politik antwortet: Auch der Volderer Bürgermeister Peter Schwemberger (r.) nahm am heißen Stuhl in der PTS Wattens Platz.
© Axel Springer
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Für ein Projekt der Polytechnischen Schule (PTS) in Wattens standen PolitikerInnen aus 13 Gemeinden den SchülerInnen in Kurzgesprächen Rede und Antwort. Die Diskussion mit der Stoppuhr zeigte, dass die Jugend durchaus weiß, was sie will.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561