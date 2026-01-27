„Speed-Dating“ im Schulhaus
„Herr Bürgermeister, eine Frage“: Wenn die Jugend der Politik auf den Zahn fühlt
Die Jugend fragt, die Politik antwortet: Auch der Volderer Bürgermeister Peter Schwemberger (r.) nahm am heißen Stuhl in der PTS Wattens Platz.
Für ein Projekt der Polytechnischen Schule (PTS) in Wattens standen PolitikerInnen aus 13 Gemeinden den SchülerInnen in Kurzgesprächen Rede und Antwort. Die Diskussion mit der Stoppuhr zeigte, dass die Jugend durchaus weiß, was sie will.