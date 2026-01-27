Ein Geschwisterchen für Laurenz: Ex-ÖSV-Ass wird zum zweiten Mal Papa

Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Roland Leitinger beim Nightrace in Schladming seinen letzten großen Auftritt auf der Weltcupbühne zelebrierte. Der Salzburger verabschiedete sich vor dem zweiten Durchgang im neongelben Partyoutfit aus dem Skizirkus. Der Vize-Weltmeister im Riesentorlauf von 2017 wurde ein letztes Mal von seinen Fans und Teamkollegen gefeiert.

In der Ski-Pension wurde dem inzwischen 34-Jährigen aber nicht langweilig. Kurz nach seinem Rücktritt erblickte Sohn Laurenz das Licht der Welt. Jetzt wächst die Familie Leitinger weiter. Wie der ehemalige Riesentorlauf-Spezialist und seine Frau Simone auf Instagram bekanntgaben, werden sie neuerlich Eltern. „Laurenz kann es kaum erwarten, im Sommer großer Bruder zu werden“, schrieben sie in ihrem Posting, das ein Ultraschallbild zeigt. (TT.com)