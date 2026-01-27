Unmut über die Gesundheitskasse wächst: „ÖGK schickt Anfragen in die Umlaufbahn“

Die Bilanz von Landeshauptmann Anton Mattle (VP) nach seinem Vorstoß vor einem halben Jahr für eine Reform der zentralisierten Gesundheitskasse ist ernüchternd. Die Kritik an der Gesundheitskasse (ÖGK) wächst. Doch mehr Regionalität wird es nicht geben, selbst Mattle beißt auf Granit.