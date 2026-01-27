Mattle und Zangerl sauer
Unmut über die Gesundheitskasse wächst: „ÖGK schickt Anfragen in die Umlaufbahn“
Die versprochene Patientenmilliarde gibt es bis heute nicht, dafür wird der Ärger über die zentralisierte Gesundheitskasse immer größer.
© Vanessa Rachlé
Die Bilanz von Landeshauptmann Anton Mattle (VP) nach seinem Vorstoß vor einem halben Jahr für eine Reform der zentralisierten Gesundheitskasse ist ernüchternd. Die Kritik an der Gesundheitskasse (ÖGK) wächst. Doch mehr Regionalität wird es nicht geben, selbst Mattle beißt auf Granit.