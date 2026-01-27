Die „Notlösung“ läuft bald aus: Wie geht es mit der Polytechnischen Schule in Wattens weiter?

Im Herbst 2024 übersiedelte die Polytechnische Schule (PTS) in Hall zur bestehenden PTS nach Wattens. Diese Übergangslösung ist auf zwei Jahre befristet, die Uhr für einen dauerhaften Schulstandort tickt also. Wie es im kommenden Schuljahr mit der zusammengelegten „Poly“ weitergeht, ist allerdings noch offen.