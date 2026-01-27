Gespräch am Mittwoch
Die „Notlösung“ läuft bald aus: Wie geht es mit der Polytechnischen Schule in Wattens weiter?
Seit bald zwei Jahren drücken in der „Poly“ in Wattens auch die Schüler aus Hall die Schulbank. Ob das im kommenden Schuljahr so bleibt, müssen Bildungsdirektion und Gemeinden erst klären.
© Thomas Boehm / TT
Im Herbst 2024 übersiedelte die Polytechnische Schule (PTS) in Hall zur bestehenden PTS nach Wattens. Diese Übergangslösung ist auf zwei Jahre befristet, die Uhr für einen dauerhaften Schulstandort tickt also. Wie es im kommenden Schuljahr mit der zusammengelegten „Poly“ weitergeht, ist allerdings noch offen.