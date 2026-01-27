Niemand verletzt
Jagdhütte stand in Flammen: Feuerwehr musste in Roppen ausrücken
Roppen – Eine Jagdhütte brannte am Montagabend in Roppen. Gegen 22.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, um 23.30 Uhr war er gelöscht. Personen befanden sich laut Polizei nicht in der Hütte.
Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Roppen und Ötztal-Bahnhof, die Bergrettung Sautens-Roppen, das Rote Kreuz sowie die Polizei mit zwei Streifen. (TT.com)