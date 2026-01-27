Jagdhütte stand in Flammen: Feuerwehr musste in Roppen ausrücken

Roppen – Eine Jagdhütte brannte am Montagabend in Roppen. Gegen 22.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, um 23.30 Uhr war er gelöscht. Personen befanden sich laut Polizei nicht in der Hütte.