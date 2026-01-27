Pkw ging in Flammen auf: Lenkerin rettete sich im Paznauntal aus brennendem Wagen

Ein Auto ist am Dienstagmorgen während der Fahrt im Ortsgebiet von See in Brand geraten. Die 51-jährige Lenkerin konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten.

See – Eine 51-jährige Autofahrerin konnte sich am frühen Dienstagmorgen im Paznauntal nur durch eine schnelle Reaktion unverletzt aus ihrem brennenden Auto retten. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 6.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Paznauntalstraße talauswärts unterwegs.

Im Ortsgebiet von See bemerkte die Lenkerin plötzlich, wie Rauch aus dem Inneren des Fahrzeuges strömte. Kurze Zeit später schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die 51-Jährige reagierte schnell, hielt ihr Fahrzeug im Ortsteil Au sofort an und flüchtete ins Freie. Unmittelbar danach stand das Auto in Vollbrand.