Frau wurde in Linz gesunde Gebärmutter entfernt, Patientin erst nach Wochen informiert

Linz – Einer jungen Frau soll im Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz die gesunde Gebärmutter entfernt worden sein, weil man fälschlicherweise von einem Tumor ausging. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass die Gewebeprobe im Labor kontaminiert worden sei, berichteten Öberösterreichische Nachrichten (OÖN), Kronen Zeitung und News am Dienstag. Demnach sei die Frau auch erst vier Wochen nach Bemerken des Fehlers darüber informiert worden.

Der etwa 30-jährigen Patientin wurde laut den Berichten im Sommer mitgeteilt, sie habe einen Tumor und müsse rasch operiert werden. Die Gebärmutter wurde entfernt. Als diese im Labor – wie routinemäßig üblich – noch einmal untersucht wurde, stellte sich heraus, dass es kein Tumorgewebe gab. Die Probe war demnach durch die eines anderen Patienten kontaminiert worden und das Ergebnis deshalb fälschlicherweise positiv gewesen.

Späte Information an Patientin

Laut den Artikeln sei die Patientin erst rund vier Wochen nach dem zuständigen Primar darüber informiert worden, dass es einen falschen Befund gegeben hatte. In dieser Zeit habe sie geglaubt, an einer aggressiven Krebsform erkrankt zu sein. Ein falsch positives Ergebnis könne laut Fachliteratur in 0,01 bis drei Prozent der Fälle auch bei höchster Sorgfalt vorkommen, zitierten Medien die oberösterreichische Gesundheitsholding, Träger des KUK.